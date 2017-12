O que era o sabbath das bruxas?

Supostamente era uma celebração realizada por bruxos na presença do diabo. No século 14, durante o período inquisitorial na Europa, o sabbath foi citado em processos do Santo Ofício por confissões feitas sob tortura e por testemunhos de membros do clero e de populares incitados pelo medo ou pela ignorância. Segundo os relatos, a cerimônia das bruxas (a grande maioria era do sexo feminino) consistia em diversos ritos malignos que ocorriam durante a madrugada. O objetivo seria cultuar o diabo (o anfitrião) e desprezar a Deus. Orgias, canibalismo e subversão dos dogmas da Igreja estariam entre os atos praticados. O nome sabbath deriva de “shabbat” – influência da forte onda antijudaísmo da época. Embora a história do ritual sobreviva há séculos, nunca houve qualquer prova consistente que afirmasse sua existência. A “Sinfonia Fantástica, de Berlioz, e quadros do pintor Francisco Goya foram inspirados no ritual.

Bruxas reunidas

Verdade ou não, o sabbath ainda provoca arrepio com sua tradição diabólica

Cara do demo

Entre os relatos sobre a aparência do diabo, a mais popular é a forma animalesca de bode: barbicha, patas fendidas, chifres, pele rugosa e seios à mostra. As referências seriam o deus grego Pã e o deus celta Cernunnos

Culto infernal

Durante a Missa Negra (leia mais na pág. 40), um cerimonialista recita orações ao demônio em um altar humano. No ponto alto das subversões, a hóstia branca da comunhão era substituída por um rabanete negro

Ceia maldita

O banquete simboliza a união entre as bruxas e o tinhoso. Elas podiam cometer a gula com os mais finos pratos e licores. Mas nenhuma comida podia ser salgada: com poder exorcista, o sal não agradava o mestre

Confessionário

Ainda corrompendo os costumes religiosos, as bruxas contavam ao diabo toda a maldade que conseguiram fazer até ali: abortos, envenenamento do gado, destruição de plantações e encantos amorosos. Tudo isso foi negado, até a morte, pelas acusadas durante os julgamentos da Inquisição

Festim diabólico

O último ato incluía uma dança enlouquecida das bruxas, que diziam ter seu corpo possuído por diversos demônios. Nesse momento, ocorriam as práticas sexuais que duravam até o amanhecer, como orgias entre as participantes e relação carnal com o próprio diabo – ato que equivaleria ao batismo cristão

Drogas e nudez

Antes de começarem, as mulheres faziam uma preparação: tiravam a roupa em frente a uma fogueira e passavam unguento no corpo. Depois, ingeriam um pó feito à base de plantas como beladona e acônito (ambas com alto grau de toxidade), que tinham um efeito alucinógeno. Tudo era presidido pelo diabo em pessoa

Esconderijo macabro

O ritual acontecia sempre na noite de sexta-feira e acabava ao amanhecer. O local escolhido era sempre afastado dos centros urbanos – ruínas antigas e sítios megalíticos (com monumentos rochosos feitos por culturas pré-históricas) eram os favoritos. Diversas florestas, ilhas e montanhas na Europa foram apontadas como locais de celebração

