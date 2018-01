O que significa o “retorno de Saturno”, na astrologia?

Para essa linha de estudos, essa movimentação do planeta é uma espécie de “crise dos 30”. Saturno tem uma translação lenta e leva entre 28 e 29,5 anos para dar a sua volta em torno do Sol. Esse movimento marca três grandes ciclos da vida, de três décadas cada. A palavra “retorno” se refere ao fato de que o astro volta ao ponto inicial, onde estava quando a pessoa nasceu.

Segundo os astrólogos, com a chegada dos 30, é hora de olhar no espelho e ver se estamos cumprindo nosso plano de vida ou apenas “enrolando”. E, então, migrar da experimentação para a responsabilidade. Depois, aos 60 (mudanças na Previdência à parte…), Saturno sugere trocar a produção pelo descanso.

Esse não é o único trânsito com forte influência (e “título próprio”) na astrologia. Você já ouviu falar de “Lua fora de curso”?

Na definição astrológica, o trânsito ocorre quando um planeta no céu passa pela mesma posição de um planeta do mapa astral individual. Enquanto fizer o movimento, o astro estará em trânsito. Na vida pessoal, estudiosos entendem o fenômeno como indicativo de fins e inícios, ou seja, sinal demudança. Para entendê-lo, associam as características do astro às da casa onde se encontra.

Alguns trânsitos são rápidos, como os da Lua, que pode ficar “fora de curso” sobre um signo por algumas horas e, em tese, atrapalhar a vida do nativo. Há quem remarque reuniões importantes ou procedimentos médicos com a ajuda de calendários astrológicos encontrados na internet para escapar da Lua ruim.

CONSULTORIA Rosa Di Maulo, astróloga

FONTE Livro A Bíblia da Astrologia, de Judy Hall