As runas surgiram como inscrições alfabéticas em meados do ano 150 pelas mãos dos antigos povos do norte da Europa. Na língua germânica, “runa” significa “segredos” ou “mistérios”. Esses povos, como os germânicos e os vikings, as esculpiam em ossos, metais ou madeira e as utilizavam em jogos de adivinhação para escrever poemas e até mesmo como amuletos de proteção. No entanto, as runas nunca evoluíram para uma língua falada. De acordo com a mitologia nórdica, as runas foram um presente do deus Odin. Ele as teria conquistado enquanto buscava iluminação dependurado na Yggdrasil, a árvore da vida. Após nove dias e nove noites, os céus teriam atendido suas súplicas e se aberto, deixando as runas caírem em suas mãos. Com a popularização do cristianismo por volta do século 6, o jogo de runas ficou associado à bruxaria e foi substituído pelo alfabeto latino. Na Idade Média, as runas foram proibidas pela Inquisição, mas, com o Renascimento, se popularizaram entre os ciganos e os astrólogos.

AS RUNAS

O primeiro alfabeto rúnico (runemal) inventado foi o Futhark, com 24 peças divididas em três grupos de oito símbolos, cada qual com um significado (alguns com dois)

1º grupo – Realizações físicas

–

1. Fehu – O gado – Simboliza riquezas materiais, sucesso e vitória. Invertido – Impasses e derrotas

2. Uruz – O touro bravo – Sorte, crescimento, perseverança e progresso. Invertido – Perdas e negativismo

3. Thurisaz – Os espinhos – Proteção divina e entusiasmo. Invertido – Decisões precipitadas, cautela

4. Ansuz – Palavras de Odin – Sabedoria, inspiração e ouvir bons conselhos. Invertido – Falta de comunicação, futilidade e esforço inútil

5. Raidho – A carruagem – Viagem, progresso em direção às metas. Invertido – Rompimentos, fracassos e caminhos desagradáveis

6. Kenaz – A tocha – Renovação, novos começos e iluminação. Invertido – Perda de prestígio social ou de posses, fim de ciclos

7. Gebo – O presente. União, equilíbrio e bons negócios. Invertido – Não tem posição invertida

8. Wunjo – A alegria – Bem-estar e evolução positiva. Invertido – Infelicidade, crises e perdas

2º grupo – Realizações emocionais

–

9. Hagalaz – O granizo – Simboliza precauções, obstáculos e adiamento de planos. Invertido – Não tem posição invertida

10. Naudhiz – A necessidade – Limitações e cautela com planos. Invertido – autocontrole e serenidade

11. Isa – O gelo – Concentração, paciência e equilíbrio. Invertido – Não tem posição invertida

12. Jera – A colheita do ano – Recompensas, alegria e satisfação. Invertido – Não tem posição invertida

13. Eihwaz – O teixo – Proteção, final de um ciclo e recomeço. Invertido – Não tem posição invertida

14. Perdhro – Algo oculto – Ganhos inesperados, conhecimentos ocultos e espirituais. Invertido – Desapontamentos, atrasos e traições

15. Sowelo – O Sol – Autoconhecimento, regeneração, sucesso e vitória. Invertido – Não tem posição invertida

16. Algiz – A proteção do alce – Viagem, novos caminhos, alegria e progresso. Invertido – Inquietação, vulnerabilidade e perigos

3º grupo – Realizações espirituais

–

17. Tiwaz – O deus Tyr – Simboliza vitórias, honra e justiça. Invertido – Problemas espirituais e desperdício de energia vital

18. Berkana – O vidoeiro – Renovação. Invertido – Confusão, descrença, rompimentos e carências

19. Ehwaz – O cavalo – Mudanças, progresso e lealdade. Invertido – Confiar e evitar agir

20. Mannaz – O homem – Integridade, fé e clareza espiritual. Invertido – Falta de fé, bloqueios e inimigos ocultos

21. Laguz – A água – Intuição e poderes psíquicos. Invertido – Pensamentos confusos, enganos e fracassos

22. Inguz – A fertilidade – Realizações, nascimentos, amor e sexualidade. Invertido – Não tem posição invertida

23. Dagaz – O dia – Prosperidade, transformações positivas. Invertido – Não tem posição invertida

24. Othila – A herança – Sabedoria ancestral, domínio, notícias distantes. Invertido – Falta de clareza e certeza

Como jogar em casa

Jogo de uma runa

–

Embaralhe um dos três grupos de oito runas dentro de um saco, de acordo com algum aspecto de sua vida que merece esclarecimento. Pense ou diga em voz alta o que deseja saber e depois retire aleatoriamente apenas uma peça. Mas atenção: puxe sempre no sentido vertical!

Jogo de três runas

–

1. Tendo uma pergunta em mente para cada aett, embaralhe um dos três grupos de oito runas dentro do saco e escolha três peças, uma de cada vez, e em seguida ordene-as da direita para a esquerda, por ordem de retirada e com o lado da inscrição para baixo

–

2. Desvire uma por uma a partir da direita. A primeira runa dará pistas de sua atual situação ou do passado, a segunda um caminho a se tomar no presente e a terceira mostrará o que o futuro lhe reserva se seguir pela orientação dada

