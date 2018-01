5 truques sujos para manipular likes e views das redes sociais

SEU AMIGO VIRTUAL É UM ROBÔ

Para que esperar seu total de seguidores crescer naturalmente se você pode contratar um software para criá-los artificialmente? “Esses programas são chamados de bots, e executam tarefas online mais rápido que os humanos”, explica André de Carvalho, do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP. Basta dar o comando uma vez (como criar contas para te seguir no Twitter) e deixá-lo trabalhando sozinho.

LIKE EM CATIVEIRO

Bots não são novidade – e as principais redes sociais têm sistemas para tentar detectá-los e eliminá-los. Mas os trambiqueiros deram um jeito de criar algo mais “artesanal”. O jornal inglês Daily Mirror localizou, na China, uma “fazenda de cliques” com mais de 10 mil smartphones operados remotamente para curtir páginas e seguir contas de quem pagasse por isso. Em Bangladesh, havia outra ainda mais cruel: pessoas de verdade passavam o dia curtindo posts e seguindo contas por míseros US$ 120 ao ano.

QUER PAGAR QUANTO?

Usando um e-mail falso, a ME conversou com algumas empresas especializadas em vender likes. O preço médio de 500 curtidas no Facebook é de R$ 170. Para YouTube, é mais barato: R$ 3 a cada mil visualizações. Nenhum dos prestadores do serviço admite o uso de bots. Existem pacotes mais baratos, os “internacionais” – com seguidores que não necessariamente falam a sua língua. (Aliás, recentemente, um shopping russo implantou uma máquina de venda de seguidores, aos moldes das máquinas de refrigerantes).

MILITÂNCIA AUTOMATIZADA

Os bots também costumam ser utilizados para tentar vencer, “no grito”, o fla-flu que virou a política brasileira nas redes sociais. Em 2013, VEJA denunciou que figuras como Aécio Neves, Renan Calheiros e Agnelo Queiroz tinham uma rede de fãs que só existiam online. Eram bots que intercalavam posts sobre assuntos variados e mensagens de apoio a eles. Nas eleições presidenciais de 2014, além de Aécio, foi a vez de Dilma Rousseff ser flagrada pela BBC Brasil realizando o mesmo truque.

VIU UM, VIEW OUTRO

Não acredite em tudo que vê – literalmente. O canal do YouTube Café com Cinema colecionava centenas de milhares de views e várias vezes ficava no ranking dos mais assistidos do dia. Mas usuários estranharam que esses vídeos tinham pouquíssimos comentários e compartilhamentos, algo esperado de qualquer hit na internet. A fraude foi descoberta: os vídeos ficavam escondidos em sites de streaming de anime. Toda vez que alguém clicava para assistir a um episódio de Naruto, por exemplo, dava play nos vídeos do Café com Cinema e nem desconfiava.

A REGRA NÃO É CLARA

Como esperar que usuários se comportem se as próprias redes sociais são ótimas em manipular dados?

A CARTILHA SECRETA DO FACEBOOK

Recentemente, o jornal The Guardian revelou um documento exclusivo para funcionários do Face com diretrizes sobre o que é ou não permitido nas postagens. Muitas das regras (desconhecidas do grande público) causaram polêmicas. Por exemplo: em certos casos, podem até ser permitidas fotos de bullying, de abuso de crianças ou de animais, e vídeos de morte violenta ou mesmo automutilação. Vídeos de aborto são aceitáveis – desde que não haja nudez. Aliás, projetos artísticos de nudez só são aceitos se foram feitos à mão, e não digitais. Em 2016, o Facebook também foi acusado de “inflar” em até 80% suas estatísticas sobre vídeos. A empresa declarou que era um “erro” do sistema, já consertado.

A MAÇONARIA DO TINDER

Na vida real, quem está fora de uma balada milionária não consegue conhecer ou paquerar alguém lá dentro. Uma das promessas do Tinder era nivelar esse jogo – afinal, no app, todo mundo tem acesso a todo mundo, correto? Errado. Uma parcela dos usuários está restrita. Eles foram selecionados pela curadoria do próprio aplicativo para participar do Tinder Select (também conhecido como Tinder Black). Só os mais ricos, famosos ou bonitos recebem o convite.

O ANABOLIZANTE DO SNAP

O Snapchat inflava seu número de usuários artificialmente para impulsionar ainda mais o seu valor de mercado. A acusação foi feita por Anthony Pompliano, ex-funcionário responsável pelo time de crescimento do aplicativo. Ele move um processo judicial contra a empresa, alegando que foi demitido por ter se recusado a dar continuidade ao plano. A Snap emitiu um comunicado dizendo que o conteúdo do processo é apenas obra de um ex-funcionário insatisfeito.

CONSULTORIA André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP