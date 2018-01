7 maneiras de bombar seu crowdfunding

Então você tem um projeto e quer financiá-lo por meio de uma plataforma online. Antes de começar essa empreitada, veja algumas dicas para se dar bem.

1. Planeje com cuidado

Não basta ter uma ideia original e um objetivo financeiro. É preciso ter recompensas viáveis e que façam sentido. Faça orçamentos prévios de tudo, inclusive dos custos de envio, para no final não ficar mais endividado do que estava antes de começar. E nunca prometa o que não poderá cumprir, principalmente prazos

2. Aprenda com quem já fez

Analise campanhas vencedoras. Verifique o que fizeram de certo, como se relacionaram com o público e quais ferramentas de divulgação usaram. Ah, claro, estude também quem não conseguiu chegar à meta para ver o que deu errado e não cometer os mesmos deslizes

3. Vá além dos amigos

É preciso atingir um público bem grande para bater as metas. Seus amigos do Facebook ajudam, mas é preciso muito mais. Use as redes sociais e, se possível, influenciadores para alavancar sua ideia. Não dá para ficar parado esperando que seus compradores caiam do céu. Corra atrás deles

4. Vai dar trabalho

Reserve tempo. Esteja preparado para correr atrás de retweets e compartilhamentos de links. Crie um material de divulgação bacana, capriche no vídeo e no texto de divulgação. Ah, e comece a campanha antes de a vaquinha entrar no ar. Faça teasers, poste imagens, etc. Assim você cria embalo para a estreia do projeto

5. Não desanime

As primeiras 48 horas são as de maior arrecadação. Mas durante a maior parte da campanha a grana vai pingar devagar. É preciso continuar divulgando o projeto sempre, enviando mensagens para quem já ajudou e pedindo que eles chamem os amigos para participar também. Os últimos dias costumam ter outro boom de arrecadação

6. Cuidado com as metas estendidas

Quando as coisas vão bem, é comum se animar e criar mais recompensas para quem já aderiu. Tome cuidado com prazos que não serão respeitados e custos a mais que não estavam definidos. Pior do que não fechar a conta é ficar conhecido na praça como quem não cumpre o que promete

7. Não desapareça

Bateu a meta? Então agora é hora de trabalhar nas recompensas e ficar em contato com quem o apoiou durante o processo. Mantenha as pessoas por dentro do que está acontecendo, responda as perguntas que fizerem, não deixe ninguém no vácuo. Mesmo que algumas notícias não sejam boas, é melhor falar do que se calar