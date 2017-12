7 mitos e verdades sobre os fones de ouvido

Veja o que procede ou não sobre nossos companheiros de orelha.

1. Volume muito alto estraga o fone

MITO – Segundo a fabricante Shure, uma das marcas mais famosas do mundo, isso é balela. Volume muito alto pode distorcer o som, mas isso não significa que o fone está quebrado. A quantidade de sinal elétrico para danificar um fone precisaria ser muito mais alta

2. Pode causar problemas de audição

VERDADE – Os fones podem afetar sua saúde se usados de maneira incorreta. Ficar ouvindo música em volume acima de 85 decibéis é o jeito mais fácil de ficar surdo rapidamente. É por isso que, por lei, no Brasil, todos os fabricantes são obrigados a colocar um aviso na embalagem de que ouvir som muito alto com fones pode afetar a audição

3. Usar muito aumenta a cera do ouvido

HÁ CONTROVÉRSIAS – De acordo com os médicos, sabe-se que a cera é um protetor natural do ouvido produzido pelo corpo. Cada pessoa produz uma determinada quantidade e não se sabe com certeza se o uso dos fones pode aumentar essa formação

4. Precisam ser amaciados para ficarem com um som melhor

MITO – Para humanos normais, isso não vale. Mas para quem se diz audiófilo e gasta fortunas em fones, é uma verdade absoluta. O efeito (“Burn-In” em inglês) significa que o som dos fones melhora com o uso. Fabricantes dizem que é balela e não há evidências científicas a respeito

5. Fones intra-auriculares são perigosos

MITO – Há quem diga que esse tipo de fone, que fica posicionado próximo ao canal auditivo, oferece maior risco. Outros defendem que o fone circumaural (aquele que cobre toda a orelha) é mais perigoso. A rigor, nenhum dos dois oferece risco extra

6. Usar fones de outra pessoa pode transmitir infecções

VERDADE – Bactérias e sujeiras que ficam presas na cera do ouvido podem passar para os fones; e se eles forem usados sem limpar antes podem transmitir doenças. Nada de ficar compartilhando fones em baladas e afins, por favor, sem usar um álcool gel

7. Usar durante o exercício é melhor

VERDADE – Várias pesquisas comprovam que ouvir música ajuda a prática esportiva, principalmente aquelas com batidas mais animadas e agitadas. É por isso que muita gente gosta de malhar ou correr com os fones de ouvido