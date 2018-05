7 mulheres incríveis que já diagramaram as páginas da ME

Na produção de uma revista, o texto deve casar perfeitamente com a arte para que a informação seja passada da melhor forma ao leitor. Esse é o trabalho do designer — escolher o melhor ilustrador para a matéria a ser trabalhada e, com tudo em mãos, dar forma às páginas.

Após a nossa lista de 9 mulheres incríveis que já ilustraram as páginas da ME, achamos mais do que necessário citar também as designers que escancaram o girl power ao fazer um trabalho criativo digno de admiração na nossa revista. Conheça as mulheres incríveis que fazem parte da nossa equipe.

1. Bruna Sanches

A Bruna é editora de arte da ME desde outubro de 2013 e, apesar de assinar poucas matérias específicas na revista, cada pedacinho da parte artística tem o dedo dela. A reportagem acima é “8 novas drogas que estão se espalhando pelo mundo“.

2. Inara Negrão

A Inara trabalha no Estúdio Nono e freela para a Mundo Estranho há alguns anos, tendo feito o design de especiais como o de Astrologia, ilustrado acima, e matérias como “A revolução da inteligência artificial“, capa da edição de fevereiro de 2018.

Conheça mais do trabalho dela aqui.

3. Juliana Caro

A Ju é designer da ME desde dezembro de 2015 e, de lá pra cá, produziu uma série de páginas incríveis, como a das fases de David Bowie e o infográfico maravilhoso sobre a anatomia dos gatos da edição de maio de 2018, que ainda não apareceu aqui no site.

Conheça mais do trabalho dela aqui.

4. Alessandra Kalko

A Alessandra foi nossa editora de arte lá no comecinho da revista, em 2002, e saiu da redação em 2008. Desde então, ela prossegue na ME fazendo edições especiais como freelancer — por exemplo, os especiais “O Melhor das Séries” e o “Guia do Ocultismo”, e algumas P&Rs bem legais, como a “20 expressões surgidas online que já chegaram aos dicionários“.

Conheça mais do trabalho dela aqui.

5. Yasmin Ayumi

Já puxamos o saco da Yas no post sobre as ilustradoras incríveis, e não teria como ser diferente quando falamos do design. Ela começou na ME como estagiária, em junho de 2015, foi efetivada após dois anos de contrato e está com a gente até hoje. Entre os trabalhos que ela fez aqui, seus preferidos são “Como as sete Maravilhas da Antiguidade foram construídas“, “9 casos de soldados da Guerra Fria com poderes psíquicos” e “Os 21 processos judiciais mais malucos que aconteceram no Brasil“.

Conheça mais do trabalho dela aqui.

6. Mayra Fernandes

A Mayra esteve na equipe da ME de 2012 até o começo de 2016, quando se tornou designer da Superinteressante. Ela foi a responsável pela matéria “Como seria uma colônia espacial em Marte?“, pelo infopop “Por dentro da TARDIS de Doctor Who” e pelo “Megainfográfico: como é o corpo de um cachorro“, feito com o também ex-designer Thales Molina.

Conheça mais do trabalho dela aqui.

7. Daniela Tiemi

A Dani é estagiária de arte desde fevereiro de 2017 e, apesar do pouco tempo, já conseguiu mostrar seu estilo em várias matérias maravilhosas. As preferidas dela são a mostrada acima, a “É verdade que os EUA e a Rússia ainda têm armas nucleares?“, “É verdade que um peixe da Amazônia consegue respirar no seco?” (“A da Piramboia, porque eu adoro animais!”) e “O que foi o Apartheid, na África do Sul?“.

Conheça mais do trabalho dela aqui.

Incríveis, não? Você pode acompanhar o trabalho delas em todas as edições da MUNDO ESTRANHO, além das postagens diárias no nosso site. Girl power!