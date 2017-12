As 10 melhores novas séries de 2017 – e onde assisti-las

10) RIVERDALE

A adaptação da HQ Archie apimentou a trama juvenil com um assassinato misterioso. A química do elenco ajudou. Resultado: fãs absolutamente viciados.

Warner, quartas, 21h40

9) THE GITED

Ainda dá pra contar alguma história interessante no universo dos X-Men? Claro que dá, como provou esta série de ação com efeitos de excelente qualidade.

Fox, terças, 22h30, ou FoxPlay

8) THE GOOD FIGHT

Todas as qualidades de The Good Wife foram mantidas: roteiros inteligentes, reviravoltas surpreendentes e a atuação feroz de Christine Baranski.

Inédita no Brasil

7) FEUD

Susan Sarandon e Jessica Lange brilharam na recriação de uma das maiores rivalidades do cinema, entre as divas Bette Davis e Joan Crawford.

FoxPlay

6) THE GOOD DOCTOR

Do mesmo criador de House, esta série emocionante sobre um médico autista é (merecidamente) o maior hit desta temporada na TV aberta dos EUA. Com Freddie Highmore, o protagonista de Bates Motel.

Inédita no Brasil

5) AMERICAN GODS

O livro de Neil Gaiman virou uma superprodução com visual alucinante e uma profunda discussão sobre fé e identidade. Pena que foi muito curta.

Amazon Prime Video

4) 13 REASONS WHY

Apesar de abordar temas como depressão, abuso sexual e suicídio (ou talvez exatamente por causa deles), tornou-se o maior fenômeno das redes sociais em 2017.

Netflix

3) LEGION

Enquanto The Gifted foi convencional, Legion virou a narrativa de super-heróis de ponta-cabeça, explorando a mente de um esquizofrênico superpoderoso. Mais viagem, menos mitologia super-heroística.

FoxPlay

2) BIG LITTLE LIES

Com Reese Witherspoon e Nicole Kidman, a adaptação do livro de Liane Moriarty foi tão redondinha que a HBO está se virando para “achar” uma segunda temporada.

HBO Go

1) THE HANDMAID’S TALE

A distopia criada pela escritora Margaret Atwood, em que as poucas mulheres ainda férteis são controladas com mão de ferro por um governo teocrático, parece um pesadelo. Mas o mais assustador é notar o quanto ela também se parece com nosso mundo atual. A série fez a limpa nos prêmios Emmy: melhor drama, direção, roteiro, fotografia, design de produção, atriz, atriz coadjuvante e atriz convidada.

Inédita no Brasil