Como uma novela é escrita?

PERGUNTA Jessica Adelino, Peruíbe, SP

1) TRABALHO DE BASE

Alguns anos antes da estreia programada na televisão, os roteiristas principais (chamados de “autores”) iniciam o desenvolvimento da história da novela. Eles preparam uma grande sinopse, em que constam os arcos narrativos de todos os personagens e núcleos principais. Os arcos narrativos são começo, meio e fim da trajetória que cada personagem e cada núcleo (grupo de personagens) terá no decorrer da história.

2) PESQUISA E GESTAÇÃO

Cerca de nove meses antes de a novela estrear, colaboradores (chamados de “roteiristas assistentes”) são contratados para tornar os acontecimentos verossímeis. Eles entrevistam personagens da vida real, contatam consultores especialistas nos assuntos da trama e vão a campo conhecer a realidade que será levada para as telas. Por exemplo, quando um personagem é preso, um consultor jurídico é convocado.

3) COLUNA CERVICAL

Em paralelo, com base no trabalho de pesquisa, os autores escrevem as escaletas, que são uma espécie de esqueleto de cada capítulo. Assim, são estruturadas as histórias de cada cena, com as ações e reações dos personagens, mas ainda sem os diálogos. As escaletas do primeiro bloco (como são divididos o conjunto de episódios de cada semana) são escritas aproximadamente sete meses antes de a novela ir ao ar.

4) SALA DE REDAÇÃO

Com as escaletas em mãos, os autores e os colaboradores se reúnem para determinar como serão os capítulos e quem ficará responsável por escrevê-los. Feito isso, os colaboradores desenrolam as cenas e compõem os diálogos, enquanto os autores seguem preparando as escaletas seguintes. Os colaboradores têm aproximadamente oito horas para escrever as cenas pelas quais são responsáveis. Apesar de a grande sinopse apresentar o arco da trama principal, alguns pontos são deixados em aberto para serem resolvidos na sala de redação.

5) CONSULTORIA INTERMITENTE

Durante a composição dos roteiros, o trabalho de pesquisa continua com uma participação mais ativa dos consultores, já que o ritmo frenético da redação impede que os colaboradores saiam da sala para falar com eles. Essa pesquisa constante é feita por telefone ou com visitas dos consultores à redação.

6) REVISÃO E FINALIZAÇÃO

Quando cada colaborador terminou de escrever suas cenas, um deles é responsável por organizá-las no capítulo e entregar ao supervisor, que, por sua vez, revisa e entrega o roteiro para os autores. Estes, então, ajustam as cenas e os diálogos, finalizando-os. Por semana, são escritos seis capítulos, cada um com uma média de 30 páginas, somando 180 páginas por bloco.

7) RENOVAÇÃO DO CICLO

No fim de cada semana, a equipe inteira se reúne e define quais serão os acontecimentos, ganchos e personagens que ganharão mais destaque na semana seguinte. Nessas reuniões, eles também levam em consideração a resposta do público (especialmente reações em redes sociais, como Twitter) para levar a trama em uma direção ou outra. Por exemplo, coadjuvantes queridos podem ganhar mais tempo de cena.

CONSULTORIA Felipe Cabral, pesquisador e colaborador da novela Totalmente Demais, da Rede Globo, e roteirista da quarta temporada da série Vai Que Cola, do canal Multishow