A estreia da segunda temporada de MacGyver, no canal Universal, ganhou um reforço divertido na divulgação: uma escape room temática elaborada pela equipe do Escape60. Nesse tipo de diversão, você e um grupo de amigos precisam encontrar pistas e resolver vários enigmas num cenário ricamente decorado, para poder escapar do ambiente em menos de 1 hora. A sala de MacGyver já está disponível em São Paulo (na unidade Vila Olímpia) e no Rio de Janeiro (na unidade Copacabana).

A nova serie, um reboot do clássico dos anos 80, manteve a mesma premissa original: MacGyver é um agente extremamente inteligente, que usa física, química e uma boa dose de improviso para solucionar os problemas que encontra. Desta vez, porém, ele é interpretado por Lucas Till (de “X-Men: Primeira Classe”). E, claro, na escape room, você também vai ter que se provar um “rei das gambiarras” – alguns desafios só são vencidos se você reaproveitar o material que encontra no cenário.

–Na trama proposta pela Escape60, você e seus amigos estão presos no bunker do Fantasma, um dos maiores inimigos de MacGyver. O terrorista plantou duas “bombas” (de mentirinha, claro) que explodirão em 60 minutos – e cabe a vocês desarmá-las! Mesmo quem não acompanha a série pode vencer o jogo, mas quem é fã vai curtir os easter eggs espalhados.

A sala é ricamente decorada e envolve dois ambientes. Além dos muitos cadeados (um elemento tradicional em escape rooms), os participantes também terão que envolver charadas de lógica, de observação (muita atenção ao cenário!) e até uma brincadeira com feixe de laser. Na reta final, terão que “hackear” (novamente, de mentirinha) o computador do criminoso.

A equipe ME “apanhou” no começo, mas, com algumas dicas oferecidas pelos supervisores do Escape60, entrou no ritmo e conseguiu escapar! O sufoco valeu muita risada no final e a sensação de dever cumprido. Já podemos ser contratados pela Fundação Fênix (o grupo de operações secretas de MacGyver!)

SERVIÇO

São Paulo – Escape 60 Vila Olímpia

Rua Baluarte, 18, Vila Olímpia – São Paulo, SP

De segunda a quinta, das 10h às 22h30; sexta e sábado, das 10h às 23h50; e domingo, das 10h às 22h30

Tel.: (11) 3061-1911.

R$ 79,90 por pessoa (mínimo de quatro pessoas)

Rio de Janeiro – Escape 60 Copacabana

Av. Atlântica, 4240, sala 323, Copacabana – Rio de Janeiro, RJ

Todos os dias, das 9h às 21h

Tels.:(21) 2147-2757 e (21) 2147-2749

R$ 79,90 por pessoa, mínimo de quatro pessoas por sala

Não há idade mínima para participar, mas menores de 12 anos devem ser acompanhadas de um adulto.