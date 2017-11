O que é GNDN em “Star Trek”? É verdade que é uma piada?

Sim. A sigla significa “Goes nowhere, does nothing”, ou, em português, “não vai a lugar nenhum, não faz nada”. O fã mais atento pode notar que, em Jornada nas Estrelas (1966), algumas impressões dessas letras estão espalhadas pela USS Enterprise e outras naves. Era comum ver canos com as quatro letras seguidas de algum número.

Parecia até que todos eram feitos por uma corporação chamada GNDN, mas na verdade a sigla surgiu de uma piada interna da equipe. Em uma série de ficção científica, as naves precisam parecer modernas e cheias de elementos cenográficos: botões, painéis, portas, fios. Por isso, havia muitos tubos e canos que não serviam para nada. A identificação se tornou corriqueira nos episódios e foi tão popular que apareceu novamente em Jornada nas Estrelas – Deep Space Nine (1993).

