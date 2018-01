Qual apresentadora ficou mais tempo no Disk MTV?

“Olá, Brasil! Estamos começando mais um Disk MTV. Aqui você assiste aos dez clipes mais pedidos pelo telefone…”

Com algumas variações (e diferentes números de telefone), era com essa mensagem que as apresentadoras – ou melhor, as VJs – abriam o Disk MTV, de segunda a sexta, às 18h. Inspirado no Dial MTV, exibido nos EUA, o programa foi um dos primeiros no canal brasileiro – estreou em 22 de outubro de 1990, dois dias após a emissora entrar no ar.

Ao longo de 16 anos, nove apresentadoras passaram pelo show e marcaram para sempre uma geração de fãs. Confira quanto tempo cada uma ficou no “cargo”: