A INSPIRAÇÃO

Orange Is the New Black é baseada no livro homônimo de Piper Kerman (não Chapman, como a personagem), que passou 13 meses na prisão de segurança mínima FCI de Danbury, em Connecticut. O lugar é a base para boa parte da arquitetura, das regras e da dinâmica de Litchfield, a prisão fictícia da série da Netflix, atualmente na quinta temporada. Hoje, a FCI abriga 1.200 homens, pois virou prisão masculina em 2014.

O ESTÚDIO

Evidentemente, a série não poderia filmar na FCI – embora às vezes utilize tomadas aéreas do lugar. O jeito foi encontrar um lugar parecido. Como os ambientes internos foram criados em um estúdio no bairro de Queens, em Nova York, a produção precisava de um local próximo. O escolhido foi o Hospital Psiquiátrico Infantil Rockland, na cidade de Orangeburg (sim, o nome é uma grande coincidência!)

A LOCAÇÃO

O Hospital Psiquiátrico Infantil Rockland ocupa uma área de 2,4 km2 e está parcialmente abandonado há alguns anos (há quem diga até que ele é assombrado). Lá são filmadas, principalmente, as cenas no pátio de Litchfield. Para isso a equipe de OITNB teve que realizar breves reformas: o local ganhou cercas, placas fictícias, cabines para guardas e grama cortada.