Quem era o Mister M?

Mister M é o nome pelo qual o mágico americano Val Valentino ficou conhecido no Brasil. Em 1996, ele fazia shows em Las Vegas quando foi convidado pela Fox para apresentar Breaking the Magician’s Code, programa que revelava segredos dos mágicos. O show estreou em 1997, foi visto por 24 milhões de pessoas e acabou vendido para muitos países.

No Brasil, em 1999, virou um quadro do Fantástico, da TV Globo, e Valentino ganhou o nome Mister M. O quadro era polêmico e chegou a ser tirado do ar, pois acarretava prejuízo aos profissionais do ramo. Ele deixou saudade pelas locuções de Cid Moreira, que chamava o mágico de “príncipe negro dos sortilégios”, “senhor de todos os segredos”, “paladino mascarado das noites de domingo” etc. Em 2000, Mister M fez shows no Brasil. Depois, passou por SBT e Record. Hoje, aos 60 anos, mora nos EUA e diz sofrer de uma “doença terminal”. Veja alguns de seus truques.

Mulher-borracha

Número A assistente entra em um gabinete vazio. Lá, ela tem braços, pernas e cabeça esticados como se fossem de borracha

Truque Outras duas assistentes estão escondidas na parte de trás do gabinete. As mãos e os pés que o público vê do lado de fora são delas. Já a cabeça é a da própria “mulher-borracha”

Mulher serrada ao meio

Número O mágico tranca a ajudante numa caixa, imobiliza seus braços e pés e a corta ao meio

Truque A assistente não está totalmente imobilizada. Assim que o mágico fecha a caixa, ela solta os pés e encolhe as pernas sobre o corpo. Quanto aos pés que o público vê, eles são mecânicos, movidos por controle remoto

À prova de dor

Número O mágico espeta pregos na própria mão, sob um lenço, e não sente dor

Truque Quando ele cobre o dedo com o lenço, coloca uma cenoura no lugar. É ela que recebe as espetadas, não o dedo

