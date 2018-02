Quem estava no ranking do primeiro Disk MTV? E no último?

O Disk MTV foi o programa mais duradouro (e um dos mais conhecidos) da MTV Brasil. Estreou em 22 de outubro de 1990 e só saiu do ar em 15 de dezembro de 2006. Nessa época, os hábitos de consumo estavam mudando: agora, as pessoas podiam ver clipes na internet. Não fazia mais sentido manter, no horário nobre, um ranking diário decidido pelo público.

Aliás, nem sempre decidido pelo público: no livro MTV, Bota Essa P#@% pra Funcionar, o ex-diretor do canal, Zico Góes, revela que interferia na contagem dos votos para manter a variedade da parada. “Até tentamos ser 100% democráticos, mas não deu certo: o programa ficou irregular e a audiência caiu”, conta. Mesmo assim, o primeiríssimo e o último top 10 dão uma ideia de como o gosto do público mudou:

FONTES Sites MTV e Billboard