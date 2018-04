“Steven Universo” lançará seis curtas sobre autoestima e empoderamento

A infância e a adolescência costumam ser períodos muito conturbados. Bullying, conflitos internos e falta de autoestima são comuns nessas fases, e podem se tornar traumas difíceis de serem superados. A marca Dove criou, em 2004, o projeto “Dove pela Autoestima“, buscando incentivar a autoaceitação, o empoderamento e a confiança corporal de crianças.

Recentemente, a iniciativa foi expandida com uma parceria com o desenho Steven Universo, do Cartoon Network. A Dove vai coproduzir seis curtas-metragens, todos dirigidos por Rebecca Sugar, criadora da animação e primeira mulher a ter uma série própria no canal. O conteúdo foi criado com a consultoria de uma especialista em pesquisas relacionadas à aparência, com foco em auxiliar os jovens espectadores a construírem uma boa imagem de si mesmos.

Veja o teaser do projeto em inglês:

“Sempre foi importante para nós que nosso conteúdo ressoe com nosso público e os capacite”, comentou Christina Miller, presidente do Cartoon Network. “Esta parceria é inédita em sua escala, alcance e ambição em fazer a diferença na vida de crianças ao redor do mundo.”

As iniciativas anteriores do projeto da Dove traziam informação sobre o assunto através de seu site, que conta com diversos artigos e materiais para educadores interessados em desenvolverem a confiança corporal de crianças e adolescentes.