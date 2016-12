Que país mais consome carne no mundo?

Pergunta da leitora Laura de Sá Fernandes, São Paulo, SP

A Austrália, com média anual de 90,2 kg por habitante. É o equivalente a quase 250 g por dia! Os dados incluem o consumo de carnes bovina, suína e ovina, além de aves. Já a nação mais vegetariana do mundo é a Índia, onde vaca e outros animais são sagrados. O Brasil é o quinto maior consumidor de carne e, também, o quinto com maior porcentagem de vegetarianos. Veja os campeões por tipo de carne:

